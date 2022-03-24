Глава Офиса Президента Андрей Ермак говорит, что образы в голове проносятся так быстро, будто это было только вчера.

К теме Больше никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО, – Зеленский

"Ночь 24-ого. Ракеты. Змеиный. Русский корабль ... Люди в бомбоубежищах. Диверсанты. Блокпосты. Харьков. Гостомель. Ирпень. Мариуполь. "Дети". Херсон. Чернобаевка 9 раз. Киев. ЗСУ. Тероборона. Беженцы. Гуманитарные коридоры", – перечисляет Ермак.

По его словам, 24 марта прошел месяц войны России против Украины.

Месяц трудных решений и действий. Месяц небывалого единения. Месяц несокрушимости... Мы все стремимся, чтобы враг получил по заслугам за ад в украинских городах: Мариуполь, Чернигов, Харьков,

– говорит глава ОП.

Андрей Ермак говорит, что враг превращает города света и добра в города-призраки. Жители этих городов видят разрушенные квартиры, на которые годами откладывали средства.

"Но Украина стоит горой за своих людей. Мы все отстроим и вернем эти города к жизни. И нам в этом будут помогать очень многие страны", – написал он.

К слову, утром 24 февраля российские войска начали вероломное вторжение на украинскую землю. В статье мы рассказали, как изменилась страна и мир за этот короткий исторический, однако чрезвычайно долгий для многих украинцев, месяц.

Интересно – Cколько россиян поддерживает войну в Украине: