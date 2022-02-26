На видео заметно, что Вооруженные Силы Украины подбили вражеские танки. Украинский генерал с "джевелином" в руках прошелся возле российской техники после победного боя.

Победный проход генерала ВСУ между подбитой вражеской техникой:

К слову, Украина уверенно противостоит российским захватчикам. Бои ведутся повсюду – на воде, на земле и в воздухе. Та, в акватории Черного моря была уничтожена очередная единица воздушной военной техники российского захватчика.

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