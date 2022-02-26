В СНБО отметили, что мессенджер WhatsApp технически защищен.

Зато есть проблема с информацией, которая публикуется в группах WhatsApp. Особенно тех, которые были созданы за последние 2 – 3 дня. Именно после российского вторжения в Украину. Поэтому она требует особой бдительности.

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Перед тем Центр противодействия дезинформации предупредил, что форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массированно заполонили одинаковые сообщения о том, как добраться до Киева. У всех авторов есть одинаковая особенность: все они – новые участники групп Киевщины, присоединились к группам только с 25 февраля.

"Уважаемые жители Киевщины, пожалуйста, будьте внимательными и осторожными! Лица, которые расспрашивают информацию о маршрутах перемещений, – это вражеские агенты, которые собирают информацию. Не пишите маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги", – говорится в заявлении Центра.

Если вы увидели на форуме вопросы, как приведено выше, нажмите на профиль автора опроса и в случае, если он является новым участником форума (присоединился к сообществу только вчера или сегодня), то:

подавайте жалобу админу группы. большими буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, который собирает информацию.

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