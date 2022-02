Как отправить жалобу на Premise

О том, что именно этой программой пользуются диверсанты, сообщал и Генеральный штаб ВСУ. Теперь украинские программисты призвали людей присылать как можно больше жалоб на использование этой программы.

Внимание За день в Киеве задержали 60 диверсантов

Инструкция для Google Play:

Перейдите по ссылке https://support.google.com/.../android.../contact/takedown В поле "Application package name" введите com.premise.android. Выбираем причину – hateful or abusive content. В текстовое поле впишите "Application is used by Russian army to target civil infrastructure of Ukraine", или что-то типа того. Добавьте в файлы скриншоты программы (ниже в статье). Нажмите "Отправить".

Инструкция для Apple iPhone:

Найдите Premise в AppStore или перейдите по ссылке https://apps.apple.com/.../premise-earn-rewards/id1390094962 Нужно установить программу на телефон (можно не открывать). В AppStore появится ссылка "Повідомити про проблему" / "Сообщить о проблеме". Перейдите по ссылке. В поле "Я хочу" выбираем "Сообщить о непристойном, незаконном или оскорбительном контенте" (последний пункт) В описании проблемы напишите: "Application is used by Russian army to target civil infrastructure of Ukraine", или более развернуто, вот пример:

Dear Sir/Madam,

Your app became a Russian weapon in the Russo-Ukrainian war. Russia uses it to create the waypoints for a saboteur, so that he can mark those locations with fluorescent paint that are further used to for navigation for Russian air strikes. Please, remove this app from Ukrainian, Russian, and Belarusian markets or ban the users/tasks with such geolocation. You can do it temporarily while the war is ongoing, it will save a lot of innocent lives.

Файлы, которые нужно добавить к жалобе



Скриншот, который надо добавить к жалобе, это доказательства / Фото Александр Куц



