Десятки фейковых аккаунтов распространяли ложную информацию о ситуации в стране, а также "сливали" данные об украинских военных.
Внимание Комендантский час во Львове отдельным сигналом оповещаться не будет
Telegram каналы, которые указаны ниже постят инфу о наших войсках.
Надо забанить:
- @boris_rozhin
- @grey_zone
- @go338
- @omonmoscow
- @wingsofwar
- @chvkmedia
- @hackberegini
- @mig41
- @pezdicide
- @SergeyKolyasnikov
- @MedvedevVesti
- @SIL0VIKI
- @balkanossiper
- @pl_syrenka
- @brussinf
- @lady_north
- @sex_drugs_kahlo
- @usaperiodical
- @russ_orientalist
- @vladlentatarsky @neoficialniybezsonov
- @rybar
- @milinfolive
Храните критический ум и спокойствие, узнавайте информацию из официальных и проверенных источников.