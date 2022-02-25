Десятки фейковых аккаунтов распространяли ложную информацию о ситуации в стране, а также "сливали" данные об украинских военных.

Внимание Комендантский час во Львове отдельным сигналом оповещаться не будет

Telegram каналы, которые указаны ниже постят инфу о наших войсках.

Надо забанить: