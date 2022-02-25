Десятки фейковых аккаунтов распространяли ложную информацию о ситуации в стране, а также "сливали" данные об украинских военных.

Внимание Комендантский час во Львове отдельным сигналом оповещаться не будет

Telegram каналы, которые указаны ниже постят инфу о наших войсках.

Надо забанить:

  • @boris_rozhin
  • @grey_zone
  • @go338
  • @omonmoscow
  • @wingsofwar
  • @chvkmedia
  • @hackberegini
  • @mig41
  • @pezdicide
  • @SergeyKolyasnikov
  • @MedvedevVesti
  • @SIL0VIKI
  • @balkanossiper
  • @pl_syrenka
  • @brussinf
  • @lady_north
  • @sex_drugs_kahlo
  • @usaperiodical
  • @russ_orientalist
  • @vladlentatarsky @neoficialniybezsonov
  • @rybar
  • @milinfolive

Храните критический ум и спокойствие, узнавайте информацию из официальных и проверенных источников.