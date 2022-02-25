Десятки фейкових акаунтів поширювали неправдиву інформацію про ситуацію в країні, а також "зливали" дані про українських військових.

Увага Комендантська година у Львові окремим сигналом сповіщуватися не буде

Telegram Канали, які зазначені нижче постять інфу про наші війська.

Треба забанити:

  • @boris_rozhin
  • @grey_zone
  • @go338
  • @omonmoscow
  • @wingsofwar
  • @chvkmedia
  • @hackberegini
  • @mig41
  • @pezdicide
  • @SergeyKolyasnikov
  • @MedvedevVesti
  • @SIL0VIKI
  • @balkanossiper
  • @pl_syrenka
  • @brussinf
  • @lady_north
  • @sex_drugs_kahlo
  • @usaperiodical
  • @russ_orientalist
  • @vladlentatarsky @neoficialniybezsonov
  • @rybar
  • @milinfolive

Зберігайте критичний розум та спокій, дізнавайте інформацію з офіційних та перевірених джерел.