Як надіслати скаргу на Premise

Про те, що саме цією програмою користуються диверсанти, повідомляв і Генеральний штаб ЗСУ. Тепер українські програмісти, закликали людей надсилати якомога більше скарг на використання цієї програми.

Інструкція для Google Play:

Перейдіть за посиланням https://support.google.com/.../android.../contact/takedown В поле "Application package name" введіть com.premise.android. Обираємо причину – hateful or abusive content. В текстове поле впишіть "Application is used by Russian army to target civil infrastructure of Ukraine", або щось цього типу. Додайте у файли скріншоти програми (нижче в статті). Натисніть "Надіслати".

Інструкція для Apple iPhone:

Знайдіть Premise в AppStore, або перейдіть за посиланням https://apps.apple.com/.../premise-earn-rewards/id1390094962 Потрібно встановити програму на телефон (можна не відкривати). В AppStore з'явиться посилання "Повідомити про проблему"/"Сообщить о проблеме". Перейдіть за посиланням. В поле "Я хочу" обираємо "Повідомити про непристойний, незаконний, або образливий вміст" (останній пункт) В описі проблеми напишіть: "Application is used by Russian army to target civil infrastructure of Ukraine", або більш розгорнуто, ось приклад:

Dear Sir/Madam,

Your app became a Russian weapon in the Russo-Ukrainian war. Russia uses it to create the waypoints for a saboteur, so that he can mark those locations with fluorescent paint that are further used to for navigation for Russian air strikes. Please, remove this app from Ukrainian, Russian, and Belarusian markets or ban the users/tasks with such geolocation. You can do it temporarily while the war is ongoing, it will save a lot of innocent lives.

Скриншот, який треба додати до скарги, це докази / Фото Олександр Куц





