Команды проводят довольно ленивый первый тайм. Можно сказать, что Аргентина реализовала свой первый серьезный момент за матч. Лионель Месси подхватил мяч в штрафной Австралии и отправил его под стойку ворот соперника - 1:0 на табло. Это первый гол аргентинца в плей-офф ЧМ, раньше он забивал только на груповом этапе, пишет 24 канал .