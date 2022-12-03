Команди проводять досить лінивий перший тайм. Можна сказати, що Аргентина реалізувала свій перший серйозний момент за матч. Ліонель Мессі підхопив м'яч у штрафному майданчику Австралії та відправив його під стійку воріт суперника – 1:0 на табло. Це перший гол аргентинця у плей-офф ЧС, раніше він забивав тільки у групових етапах, пише 24 канал.
Мессі забиває у ворота Австралії у своєму 1000-ому матчі: Лео перегнав Роналду за голами на ЧС
На 35 хвилині матчу між Аргентиною та Австралією Ліонель Мессі відкриває рахунок – 1:0. Він перегнав Роналду та Марадону на голами на чемпіонатах світу. Тепер у Мессі 9 забитих м'ячів на мундіалях.