Команди проводять досить лінивий перший тайм. Можна сказати, що Аргентина реалізувала свій перший серйозний момент за матч. Ліонель Мессі підхопив м'яч у штрафному майданчику Австралії та відправив його під стійку воріт суперника – 1:0 на табло. Це перший гол аргентинця у плей-офф ЧС, раніше він забивав тільки у групових етапах, пише 24 канал.