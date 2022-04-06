Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала. Он также отметил, что армия России ненавидит украинцев за свободу.

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По мнению Гудкова, зверское поведение армии России похоже на худшее сочетание армейской дедовщины – худшие "деды", это те, которых больше унижали предыдущие призывники.

Эти люди мстят украинцам, за то, что всю жизнь были неудачниками и постоянно страдали всеми комплексами неполноценности,

– убежден российский оппозиционер.