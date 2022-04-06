Про це заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков, у ефірі 24 каналу. Він також зазначив, що армія Росії ненавидить українців за свободу.

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На думку Гудкова, звіряча поведнка армії Росії схожа на найгірше поєднання армійської дідівщини – найгірші "дєди", це ті, яких найбільше принижували попередні призовники.

Ці люди мстять українцям, за те, що все життя були невдахами і постійно страждали всіма комплексами неповноцінності,

– переконаний російський опозиціонер.

"Поміж тим, вони мародерять і задовольняють власне его. І така поведінка заохочується керівництвом армії. Вся російська армія – недалекі дебіли, у яких уражений головний мозок", – резюмує політик.