Голова комітету Верховної Ради "слуга народу" Андрій Костін не пройшов за критерієм доброчесності і "вилетів" з конкурсу. Жоден з міжнародних членів комісії, а також експерт Роман Куйбіда та львівський професор В'ячеслав Навроцький "за" доброчесність Костіна не проголосували.

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Хто підтримав Костіна

Натомість Костіна підтримали 5 членів комісії, делеговані Радою:

Андрій Гуджал;

Євген Соболь;

Богдан Романюк;

Катерина Коваль;

Олена Бусол.

Останні просто непристойно "протягували" Костіна. Член комісії Гуджал заявив: "приводу відвідування Костіним Криму до перебування на службі під час окупації, я абсолютно в цьому нічого проблемного не бачу". Натомість член комісії Бусол зазначив щодо кумівства, що це питання варто розглядати, як юристи – кумівство не закріплене в законодавстві, тому Костін фактично не порушив закон.

Однак вона ж повідомила, що начебто Костін "вигідно відрізняється від попередніх усіх кандидатів". Водночас Гаджал називав його досвідченим, фаховим та достойним кандидатом.

Помста "слуг народу"

Очевидно, що такі аргументи мали на незалежних експертів нульовий ефект. Власне вони і викинули члена політради "Слуга народу" Костіна через політичну заангажованість. Він член керівного органу керівної партії і депутат від неї. У відповідь контрольована владою частина комісії викинула з конкурсу незалежних кандидатів з найвищими балами, а ще почала свідомо створюватимуть підстави для скасування всього конкурсу через суд.

Ліквідацію сумнозвісного Київського окружного адмінсуду вже 2 місяці блокує голова профільного комітету ВРУ Андрій Костін. На співбесіді Костін сказав декілька цікавих цитат.

Я добре розумію що таке незалежність і не бачу своєї невідповідності критерію політичної нейтральності, бо відразу позвільняюсь з усіх посад в політраді,

– заявив він.

Крім того, він підтвердив, що був у Криму, однак на це були "супер особисті причини", хоч він начебто і розуміє, що півострів окупований. Як сказала член комісії Бусов, витягаючи Костіна, "тут помітний масштаб і державне мислення". Просто титан масштабу і мислення.

Що відомо про кандитатів

Андрій Костін не провів за своє життя жодного кримінального провадження. Тож він такий самий досвідчений, як і масштабний. А тепер, для порівняння, про незалежних і професійних кандидатів, яких керована владою частина конкурсної комісії викинула з конкурсу.

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Наприклад, вони викинули з конкурсу керівника підрозділу детективів Національного антикорбюро, яка доганяє суддів того самого ОАСКу і керує підрозділом, що розслідував справу Олега Татарова. "Проти" доброчесності Олени Кроловецької проголосували: Андрій Гуджал, Євген Соболь, Олена Бусол і львівський професор В'ячеслав Навроцький.

Олена Кроловецька мала найвищий рейтинг за результатами попередніх етапів конкурсу. Вона керує колективом з понад 50 детективів. "Супер-самостійні" члени комісії від Ради валили їй саме провадження по ОАСКу. Її ж розслідування бурштинових депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Також їй пригадали знайомство з Поліною Лисенко, яка, за даним "зливних бачків", працювала на іноземні спецслужби. Ще приткнули батька в Росії. Коли ця історія стала просто нестерпною, незалежний експерт Василь Куйбіда зауважив, що в однієї членкині комісії теж є родичі в Росії.

Реакція Драго Коса

Міжнародний експерт Драго Кос нагадав делегатам від Ради, що 2 місяці тому президент України призначив ту саму Поліну Лисенко головою державного Центру протидії дезінформації. У підсумку Секретар комісії Олена Бусол прямо заявила, що буде голосувати проти Кроловецької, лише через те, що міжнародний експерт спростував ту брехню.



Драго Кос спростував брехню / Фото Рolitikis

Показовою є цитата члена комісії Романюка до Драго Коса: "Та хто він взагалі такий?". Нагадаю, спеціально для Романюка. Драго Кос у 2003 – 2011 роках очолював Групу держав у боротьбі з корупцією, створену Радою Європи. З 2004 до 2010 року був першим в історії головою Комісії із запобігання корупції Словенії.

Для порівняння, Романюк – доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету. Крім того, він науковий керівник заступника Андрія Єрмака – Олега Татарова, який від Офісу Президента курує цей конкурсу.

Координовані Татаровим члени комісії збивають з конкурсу професійних та незалежних кандидатів. Проте їм не вдається протягнути потрібних владі кандидатів. Міжнародні експерти їм цього не дозволяють. Далі події розвиватимуться ще цікавіше.