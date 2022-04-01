Когда видишь ту боль, потери и разрушения, хочется только уничтожать эту мразь.

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Очень жаль деток, которые ни в чем не повинны и пострадали из-за этой сволочи.

Верим в победу!

Но я верю в нашу победу, сейчас вся страна на нее работает!

Украина вся, как одна, поднялась на борьбу с врагом. Волонтеры, бизнес, учителя, добровольцы, медики, бандиты и вообще все даже перечислять не надо.

Уже все российские пропагандисты говорят, что россиянам нужно подождать, потому что мы, видишь ли, научились за все эти годы воевать.. Обассались.. так и скажите. А вообще – им нужно готовиться к развалу их страны и к судам над военными преступниками.

Друзья, у нас впереди победа. Мы на своей земле. Здесь наши дома, семьи, наши города, здесь наша Родина, нам есть за что и за кого бороться, и мы обязательно победим эту орду.

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: