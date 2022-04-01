"Победный" фальстарт
Это видно было и из того тылового обеспечения, которое есть у российской армии, те же награды и парадные костюмы, с которыми шли русские солдаты, которых поймали под Киевом, и много-много других факторов, которые свидетельствовали о том, что российскому президенту обещали молниеносную победу.
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Поэтому Шойгу теперь вынужден искать ответы на вопрос, каким образом сохранить лицо российской армии, как получить хоть какой-то результат, что его можно будет продать российскому обществу. Но то, что нынешнему министру больше не представится возможности быть на посту, – это очевидно.
Шакалы Путина отбились от стаи
В России существует определенная традиция: когда тот или иной топ-чиновник провинился, то, обычно, его еще некоторое время держат на месте, а потом, где-то по пол года – год, снимают с должности без лишнего шума. При этом могут перевести на другое направление деятельности или вообще отправить на пенсию.
Очевидно и у Шойгу, и у Лаврова были моменты, когда они уже просились в отставку. И по каким-то причинам эта отставка не была принята президентом России. Поэтому мы имеем сейчас то, что имеем.
Однако у Шойгу, думаю, была своя игра. Он участвовал в определенной борьбе между несколькими игроками. С одной стороны – это спецслужбисты. Из их лагеря вышел и сам Владимир Путин в свое время. С другой стороны – это военные, от имени которых выступал глава российского оборонного ведомства. Третьим коллективным игроком являются представители крупного бизнеса, то есть олигархи.
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Все они, я думаю, задумывались над тем, что будет дальше. Как сохранить власть, когда Путин отойдет в прошлое. И, по-моему, в прошлом году, когда глава Минобороны возглавил список "Единой России" на выборах в Думу, было понятно, что как раз военная тематика начинает брать верх.
Отталкиваясь от этого факта, можно сделать вывод, что военная элита сознательно дезинформировала Путина относительно ситуации в Украине, чтобы загнать его в ловушку и остаться самим при власти, когда он отойдет от дел.
Не "Новичком" единым
В частности, речь может идти о применении различного рода ядовитых растворов, которые вызывают, в том числе и проблемы с сердцем. Возможно, против министра использовали гельземий, которым был отравлен бизнесмен Александр Перепеличный. Вещество, выделенное из этого растения, вызывает в соответствующих дозах инфаркт.
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