Жители ждут, когда их освободят украинские защитники. Об этом сказал депутат Херсонского облсовета и представитель теробороны Сергей Хлань в эфире 24 канала.

Внимание Оккупанты похитили депутата Сергея Максименко, – Херсонский облсовет

По его словам, несмотря на все трудности, херсонцы не теряют веру и надежду. Все уверены, что Херсонщина будет освобождена от оккупанта.

И заверил, что предавать город никто не собирается, несмотря на все слухи, которые распространялись.

Херсонщину сдать невозможно. Херсонцы сами не дадут это сделать. Они уже показали своими действиями, что этого быть не может. Горожане сами себя освободят,

– уверен Хлань.

К слову. Алексей Арестович накануне сообщил радостную новость – российские военные готовятся отступать от Херсона. Поэтому вскоре в украинском городе не останется оккупантов.

Смотрите также: оккупанты похитили депутата Херсонского облсовета – видео