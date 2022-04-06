Містяни чекають, коли їх визволяють українські оборонці. Про це сказав депутат Херсонської облради та представник тероборони Сергій Хлань в ефірі 24 каналу.

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За його словами, попри всі труднощі, херсонці не втрачають віри та надії. Усі впевнені, що Херсонщина буде визволена від окупанта.

І запевнив, що зраджувати місто ніхто не збирається, попри усі чутки, які ширилися.

Херсонщину здати неможливо. Херсонці самі не дадуть це зробити. Вони своїми діями вже показали, що цього бути не може. Містяни самі себе визволять,

– впевнений Хлань.

До слова. Олексій Арестович напередодні повідомив радісну новину – російські військові готуються відступати від Херсона. Тому невдовзі в українському місті не залишиться окупантів.

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