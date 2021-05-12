Местные власти заявляют, что правительство заставляет их поднимать цены на проезд в маршрутках
В Ассоциации городов Украины заявили, что государство не компенсирует общинам деньги за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте. Таким образом стоимость проезда растет.
Источник:Ассоциация городов Украины
Согласно Конституции Украины, государство должно компенсировать расходы органов местного самоуправления, которые появились из-за решения госвласти. Если этих компенсаций не будет, цены на проезд в общественном транспорте вырастут, говорится в заявлении Ассоциации городов.
Кстати Самая большая проблема – транспорт: результаты соцопроса в Киеве, Днепре и других городах
Государство не финансирует льготы
В местной власти утверждают, что вопреки конституционным нормам, государство с 2016 года отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности, льготу на проезд.
Таким образом, она переложила свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет государственного бюджета,
– говорится в заявлении.
Поэтому общины ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение гарантий, которые установило государство. Именно это приводит к недофинансированию других сфер.
Проблемы транспортной системы
По словам заявителей, это приводит к деградации транспортной системы города. Также отметили, что лишение с 2021 года общин отдельных источников доходов и отмена льгот на электричество, вообще, сделало невозможным дальнейшее финансирование органами местного самоуправления госгарантий. Это приближает транспортную систему к коллапсу.
Рост цен на проезд в маршрутках: последние новости
- Еще в начале февраля эксперты говорили, что проезд в общественном транспорте в Украине может подорожать.
- Подорожание проезда прогнозируют в Одессе. Стоимость поездки в июне может подняться до 10 гривен.
- Во Львове также заявили, что хотят увеличить цены на проезд в транспорте до 10 гривен. В ЛГС готовят проект решения.
- В марте цены на поездки в маршрутках хотели поднять и в Киеве. Однако сейчас передумали.
Поделиться новостью