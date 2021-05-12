В Ассоциации городов Украины заявили, что государство не компенсирует общинам деньги за перевозку льготных категорий пассажиров в общественном транспорте. Таким образом стоимость проезда растет.

Согласно Конституции Украины, государство должно компенсировать расходы органов местного самоуправления, которые появились из-за решения госвласти. Если этих компенсаций не будет, цены на проезд в общественном транспорте вырастут, говорится в заявлении Ассоциации городов.

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Государство не финансирует льготы

В местной власти утверждают, что вопреки конституционным нормам, государство с 2016 года отказалось финансировать гарантированные законами льготы, в частности, льготу на проезд.

Таким образом, она переложила свои обязанности на органы местного самоуправления без предоставления им дополнительных источников доходов. В то же время льготы, гарантированные государством, должны предусматривать собой стопроцентное финансирование за счет государственного бюджета,

– говорится в заявлении.

Поэтому общины ежегодно тратят миллиарды гривен на обеспечение гарантий, которые установило государство. Именно это приводит к недофинансированию других сфер.

Проблемы транспортной системы

По словам заявителей, это приводит к деградации транспортной системы города. Также отметили, что лишение с 2021 года общин отдельных источников доходов и отмена льгот на электричество, вообще, сделало невозможным дальнейшее финансирование органами местного самоуправления госгарантий. Это приближает транспортную систему к коллапсу.

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