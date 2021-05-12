В Асоціації міст України заявили, що держава не компенсує громадам гроші за перевезення пільгових категорій пасажирів у громадському транспорті. Таким чином вартість проїзду зростає.

Згідно з Конституцією України, держава має компенсувати витрати органів місцевого самоврядування, які з'явились через рішення держвлади. Якщо цих компенсацій не буде, ціни на проїзд у громадському транспорті зростуть, мовиться у заяві Асоціації міст.

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Держава не фінансує пільги

У місцевій владі стверджують, що всупереч конституційним нормам, держава з 2016 року відмовилася фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема, пільгу на проїзд.

Таким чином, вона переклала свої обов’язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. Водночас пільги, гарантовані державою, повинні передбачати собою стовідсоткове фінансування коштом державного бюджету,

– мовиться у заяві.

Тому громади щороку витрачають мільярди гривень на забезпечення гарантій, які встановила держава. Саме це призводить до недофінансування інших сфер.

Проблеми транспортної системи

За словами заявників, це призводить до деградації транспортної системи міста. Також зазначили, що позбавлення з 2021 року громад окремих джерел доходів та скасування пільг на електрику взагалі унеможливило подальше фінансування органами місцевого самоврядування держгарантій. Це наближає транспортну систему до колапсу.

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