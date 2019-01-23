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      Местные элиты объединяются вокруг Кличко для возрождения УДАРа, – блогер

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      На Крещение Кличко окунался в прорубь вместе с 30-ю мэрами
      На Крещение Кличко окунался в прорубь вместе с 30-ю мэрами

      Мэр Киева Виталий Кличко возрождает свою партию УДАР, заручившись поддержкой мэров других украинских городов.

      Об этом заявил политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер в публикации в социальной сети Facebook.

      "За очень плотным "информационным шумом" последних нескольких дней, я только сегодня обратил внимание на одно, на первый взгляд незначительное, событие. Среди многочисленных "крещенских купаний" было купание, которое стоит рассмотреть более детально", – написал блогер.

      По его словам, особое внимание стоит уделить тому, что на Крещение Кличко окунался в прорубь вместе с 30-ю мэрами украинских городов.

      "Откровенно говоря, ранее ни одному политику не удавалось собрать вместе мэров 30 городов нашей страны. Это действительно знаковое событие. И уже не просто столичного, а Всеукраинского уровня. И я решил выяснить, что все-таки стоит за этим самым действом. А кто ищет, тот, как известно, находит", – констатировал политический эксперт.

      Блогер привел информацию из своих информированных источников, которые утверждают, что это событие станет, по сути, началом возрождения партии Кличко УДАР.

      "По полученной мной информации, это было не просто общее ныряние в прорубь, а начало возрождения партии УДАР. Слухи о возобновлении активной деятельности политической силы Кличко ходят давно. И совместное купание с мэрами только подтверждает тот факт, что руководители городов Украины готовы поддержать Кличко и его партию. Выборы-2019 будут очень интересными. И я уверен, что это не последний сюрприз, который нас ждет", – резюмировал Михаил Шнайдер.

      Теги: Новости политики УДАР Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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