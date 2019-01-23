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      Місцеві еліти об'єднуються навколо Кличка для відродження УДАРу, – блогер

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      На Водохреща Кличко поринав в ополонку разом з 30-ма мерами
      На Водохреща Кличко поринав в ополонку разом з 30-ма мерами

      Мер Києва Віталій Кличко відроджує свою партію УДАР, заручившись підтримкою мерів інших українських міст.

      Про це заявив політичний експерт і блогер Михайло Шнайдер в публікації в соціальній мережі Facebook.

      "За дуже щільним "інформаційним шумом" останніх декількох днів, я тільки сьогодні звернув увагу на одну, на перший погляд незначну, подію. Серед численних "водохресних купань" було купання, яке варто розглянути більш детально", написав блогер.

      За його словами, особливу увагу варто приділити тому, що на Водохреща Кличко поринав в ополонку разом з 30-ма мерами українських міст.

      "Відверто кажучи, раніше жодному політику не вдавалося зібрати разом мерів 30 міст нашої держави. Це дійсно знакова подія. І вже не просто столичного, а Всеукраїнського рівня. І я вирішив з'ясувати, що все-таки стоїть за цим самим дійством. А хто шукає, той, як відомо знаходить", констатував політичний експерт.

      Блогер навів інформацію зі своїх поінформованих джерел, які стверджують, що ця подія стане, по суті, початком відродження партії Кличка УДАР.

      "За отриманою мною інформацією, це було не просто загальне пірнання в ополонку, а початок відродження партії УДАР. Чутки про відновлення активної діяльності політичної сили Кличка ходять давно. І спільне купання з мерами тільки підтверджує той факт, що керівники міст України готові підтримати Кличка і його партію. Вибори-2019 будуть дуже цікавими. І я впевнений, що це не останній сюрприз, який нас чекає", резюмував Михайло Шнайдер.

      Теги: Новини політики Віталій Кличко УДАР
      Джерело: 24 Канал
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