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      Местные выборы в Польше: правящая партия теряет позиции

      52 Читати новину українською
      Польша
      Польша / Фото из открытых источников

      В Польше правящая партия "Право и справедливость", представители которой еще называют польскими националистами и евроскептиками, проиграла в Кракове и Гданьске.

      Несмотря на то, что они получили большинство во многих округах во время первого тура.

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      Еще и во время первого тура потеряли свои позиции в Варшаве, Лодзи, Познани и Перемышле. Шесть ключевых городов Польши теперь будут возглавлять представители проевропейской коалиции.

      Хоть премьер Польши и назвал эти выборы одними из самых успешных за время независимости Польши. Все же аналитики утверждают, что правящая партия теряет электорат и прогнозируют принятие более прогрессивных законопроектов.

      В отличие от резких националистических, как вот антибандеровский закон, который предусматривает уголовное наказание за пропаганду идеологии ОУН-УПА. Вероятно, что и отношение к украинцам станет теплее.

      Теги: Новости политики Анджей Дуда Новости Польши
      Источник: 24 канал
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