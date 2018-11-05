Местные выборы в Польше: правящая партия теряет позиции

В Польше правящая партия "Право и справедливость", представители которой еще называют польскими националистами и евроскептиками, проиграла в Кракове и Гданьске.

Несмотря на то, что они получили большинство во многих округах во время первого тура.

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Еще и во время первого тура потеряли свои позиции в Варшаве, Лодзи, Познани и Перемышле. Шесть ключевых городов Польши теперь будут возглавлять представители проевропейской коалиции.

Хоть премьер Польши и назвал эти выборы одними из самых успешных за время независимости Польши. Все же аналитики утверждают, что правящая партия теряет электорат и прогнозируют принятие более прогрессивных законопроектов.

В отличие от резких националистических, как вот антибандеровский закон, который предусматривает уголовное наказание за пропаганду идеологии ОУН-УПА. Вероятно, что и отношение к украинцам станет теплее.