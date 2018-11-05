Місцеві вибори у Польщі: провладна партія втрачає позиції

У Польщі провладна партія "Право і справедливість", представників якої ще називають польськими націоналістами і євроскептиками, програла у Кракові і Ґданську.

Попри те, що вони здобули більшість у багатьох округах під час першого туру.

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Ще і під час першого туру втратили свої позиції у Варшаві, Лодзі, Познані і Перемишлі. Шість ключових міст Польщі тепер очолюватимуть представники проєвропейської коаліції.

Хоч прем'єр Польщі і назвав ці вибори одними із найуспішніших за час незалежності Польщі. Все ж аналітики стверджують, що провладна партія втрачає електорат і прогнозують прийняття більш прогресивних законопроектів.

На відміну від різких націоналістичних, як от антибандерівський закон, який передбачає кримінальне покарання за пропаганду ідеології ОУН-УПА. Ймовірно, що і ставлення до українців стане теплішим.