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      Местным общинам в новом бюджете сократят финансирование на 11 миллиардов гривен

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      Местным общинам сократят финансирование / censor.net.ua

      Бюджетный комитет Рады подготовил новую версию изменений в бюджет. В ней поступления в местные общины сократили на 10,7 миллиарда гривен.

      О том, насколько меньше денег в 2020 году получит местная власть, сообщили в телеграмме Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

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      Комитет сократил поступления в местные бюджеты на 10,7 миллиарда гривен, или на 44% от объема расходов, которые попадают "под нож",
      – говорится в сообщении.

      В центре добавляют, что это лучше, чем было раньше. В предыдущем законопроекте правительство предлагало забрать у местных бюджетов 16,1 миллиарда гривен, то есть 66% всех расходов.

      Однако ситуация остается сложной. Ведь объем делегированных полномочий, которые местные власти должны выполнять за эти деньги, остался без изменений. "Получается, что большая часть бремени расходов на борьбу с последствиями эпидемии и экономического кризиса будет лежать на местной власти", – пояснили в центре.

      Какие расходы сократят:

      • субвенции на развитие ОТГ;
      • субвенции на развитие системы экстренной медицинской помощи;
      • стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная община";
      • 30% средств в субвенции на развитие опорных школ;
      • часть образовательных субвенций: "Новая украинская школа", осовременивание профессионально-технического образования и поддержка молодых учителей.

      Расходы на что оставят:

      • так называемый "депутатский фонд" – субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков объемом 2,9 миллиарда гривен;
      • Государственный фонд регионального развития. В прошлой версии его предлагали полностью сократить, теперь забирают часть средств, которая еще не распределена между регионами, а именно 2,6 миллиарда гривен.

      Как урежут расходы местной власти / Инфографика Киевской школы экономики

      Что известно о Киевской школе экономики?Учебное заведение, было основано в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования. В 2017 году 4 магистерские программы Киевской школы экономики были лицензированы Министерством образования и науки Украины.

      Школой руководит Совет директоров и Международный академический совет, в который входит Нобелевский лауреат Роджер Майерсон. Почетным президентом является Тимофей Милованов.

      Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 73 человека, выздоровели – 79.

      Деньги в госбюджете перераспределяют, чтобы направить их на борьбу с распространением коронавируса в Украине. По последним данным, на Фонд борьбы с COVID-19 планируют потратить 66 миллиардов гривен.

      На что потратят деньги:

      • повышение выплат медицинским и другим работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом;
      • закупка товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявление коронавирусной инфекции;
      • социальную поддержку пенсионеров;
      • поддержку людей, которые потеряли работу из-карантинных мероприятий;
      • пополнение резервного фонда государственного бюджета;
      • финансирование бюджетных программ, которые были сокращены из-за пандемии.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Местное самоуправление Деньги Бюджет Бюджет 2020
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