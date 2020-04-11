Местным общинам в новом бюджете сократят финансирование на 11 миллиардов гривен

Бюджетный комитет Рады подготовил новую версию изменений в бюджет. В ней поступления в местные общины сократили на 10,7 миллиарда гривен.

О том, насколько меньше денег в 2020 году получит местная власть, сообщили в телеграмме Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

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Комитет сократил поступления в местные бюджеты на 10,7 миллиарда гривен, или на 44% от объема расходов, которые попадают "под нож",

– говорится в сообщении.

В центре добавляют, что это лучше, чем было раньше. В предыдущем законопроекте правительство предлагало забрать у местных бюджетов 16,1 миллиарда гривен, то есть 66% всех расходов.

Однако ситуация остается сложной. Ведь объем делегированных полномочий, которые местные власти должны выполнять за эти деньги, остался без изменений. "Получается, что большая часть бремени расходов на борьбу с последствиями эпидемии и экономического кризиса будет лежать на местной власти", – пояснили в центре.

Какие расходы сократят:

субвенции на развитие ОТГ;

субвенции на развитие системы экстренной медицинской помощи;

стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная община";

30% средств в субвенции на развитие опорных школ;

часть образовательных субвенций: "Новая украинская школа", осовременивание профессионально-технического образования и поддержка молодых учителей.

Расходы на что оставят:

так называемый "депутатский фонд" – субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков объемом 2,9 миллиарда гривен;

Государственный фонд регионального развития. В прошлой версии его предлагали полностью сократить, теперь забирают часть средств, которая еще не распределена между регионами, а именно 2,6 миллиарда гривен.

Как урежут расходы местной власти / Инфографика Киевской школы экономики

Что известно о Киевской школе экономики?Учебное заведение, было основано в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования. В 2017 году 4 магистерские программы Киевской школы экономики были лицензированы Министерством образования и науки Украины.



Школой руководит Совет директоров и Международный академический совет, в который входит Нобелевский лауреат Роджер Майерсон. Почетным президентом является Тимофей Милованов.

Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 73 человека, выздоровели – 79.

Деньги в госбюджете перераспределяют, чтобы направить их на борьбу с распространением коронавируса в Украине. По последним данным, на Фонд борьбы с COVID-19 планируют потратить 66 миллиардов гривен.

На что потратят деньги: