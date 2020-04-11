Местным общинам в новом бюджете сократят финансирование на 11 миллиардов гривен
Бюджетный комитет Рады подготовил новую версию изменений в бюджет. В ней поступления в местные общины сократили на 10,7 миллиарда гривен.
О том, насколько меньше денег в 2020 году получит местная власть, сообщили в телеграмме Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.
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Комитет сократил поступления в местные бюджеты на 10,7 миллиарда гривен, или на 44% от объема расходов, которые попадают "под нож",
– говорится в сообщении.
В центре добавляют, что это лучше, чем было раньше. В предыдущем законопроекте правительство предлагало забрать у местных бюджетов 16,1 миллиарда гривен, то есть 66% всех расходов.
Однако ситуация остается сложной. Ведь объем делегированных полномочий, которые местные власти должны выполнять за эти деньги, остался без изменений. "Получается, что большая часть бремени расходов на борьбу с последствиями эпидемии и экономического кризиса будет лежать на местной власти", – пояснили в центре.
Какие расходы сократят:
- субвенции на развитие ОТГ;
- субвенции на развитие системы экстренной медицинской помощи;
- стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная община";
- 30% средств в субвенции на развитие опорных школ;
- часть образовательных субвенций: "Новая украинская школа", осовременивание профессионально-технического образования и поддержка молодых учителей.
Расходы на что оставят:
- так называемый "депутатский фонд" – субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков объемом 2,9 миллиарда гривен;
- Государственный фонд регионального развития. В прошлой версии его предлагали полностью сократить, теперь забирают часть средств, которая еще не распределена между регионами, а именно 2,6 миллиарда гривен.
Как урежут расходы местной власти / Инфографика Киевской школы экономики
Что известно о Киевской школе экономики?Учебное заведение, было основано в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования. В 2017 году 4 магистерские программы Киевской школы экономики были лицензированы Министерством образования и науки Украины.
Школой руководит Совет директоров и Международный академический совет, в который входит Нобелевский лауреат Роджер Майерсон. Почетным президентом является Тимофей Милованов.
Обратите внимание! По состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировали 2 тысячи 513 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 73 человека, выздоровели – 79.
Деньги в госбюджете перераспределяют, чтобы направить их на борьбу с распространением коронавируса в Украине. По последним данным, на Фонд борьбы с COVID-19 планируют потратить 66 миллиардов гривен.
На что потратят деньги:
- повышение выплат медицинским и другим работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом;
- закупка товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, антисептиков, тестов для выявление коронавирусной инфекции;
- социальную поддержку пенсионеров;
- поддержку людей, которые потеряли работу из-карантинных мероприятий;
- пополнение резервного фонда государственного бюджета;
- финансирование бюджетных программ, которые были сокращены из-за пандемии.
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