Місцевим громадам у новому бюджеті скоротять фінансування на 11 мільярдів гривень
Бюджетний комітет Ради підготував нову версію змін до бюджету. У ній надходження до місцевих громад скоротили на 10,7 мільярда гривень.
Про те, наскільки менше грошей у 2020 році отримає місцева влада, повідомили у телеграмі Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки.
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Комітет скоротив надходження до місцевих бюджетів на 10,7 мільярда гривень, або на 44% від обсягу видатків, які потрапляють "під ніж",
– йдеться у повідомленні.
У центрі додають, що це краще, ніж було раніше. У попередньому законопроєкті уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 мільярда гривень, тобто 66% усіх видатків.
Однак ситуація залишається складною. Адже обсяг делегованих повноважень, які місцева влада має виконувати за ці гроші, залишився без змін. "Виходить, що більша частина тягаря витрат на боротьбу з наслідками епідемії та економічної кризи лежатиме на місцевій владі", – пояснили у центрі.
Які саме видатки скоротять:
- субвенції на розвиток ОТГ;
- субвенції на розвиток системи екстреної медичної допомоги;
- стабілізаційну дотацію та компенсацію по програмі "Соціальна громада";
- 30% коштів у субвенції на розбудову опорних шкіл;
- частину освітніх субвенцій: "Нова українська школа", осучаснення професійно-технічної освіти та підтримку молодих вчителів.
Видатки на що залишать:
- так званий "депутатський фонд" – субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників обсягом 2,9 мільярда гривень;
- Державний фонд регіонального розвитку. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, тепер забирають частину коштів, яка ще не розподілена між регіонами, а саме 2,6 мільярда гривень.
Як вріжуть видатки місцевій владі / Інфографіка Київської школи економіки
Що відомо про Київську школу економіки? Навчальний заклад, що був заснований у 1996 році Консорціумом економічних досліджень та освіти. У 2017 4 магістерські програми Київської школи економіки були ліцензовані Міністерством освіти та науки України.
Школою керує Рада Директорів та Міжнародна академічна рада, до якої входить Нобелівський лауреат Роджер Майєрсон. Почесним президентом є Тимофій Милованов.
Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 513 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 73 людини, одужали – 79.
Гроші у держбюджеті перерозподіляють, щоб спрямувати їх на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. За останніми даними, на Фонд боротьби з COVID-19 планують витратити 66 мільярдів гривень.
На що витратять гроші:
- підвищення виплат медичним та іншим працівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом;
- закупівля товарів, робіт і послуг для боротьби з коронавірусом, зокрема апаратів штучної вентиляції легень, медичних масок, антисептиків, тестів для виявлення коронавірусної інфекції.
- соціальна підтримка пенсіонерів
- підтримка людей, які втратили роботу через карантинні заходи
- поповнення резервного фонду державного бюджету
- фінансування бюджетних програм, які були скорочені через пандемію.
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