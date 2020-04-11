Місцевим громадам у новому бюджеті скоротять фінансування на 11 мільярдів гривень

Бюджетний комітет Ради підготував нову версію змін до бюджету. У ній надходження до місцевих громад скоротили на 10,7 мільярда гривень.

Про те, наскільки менше грошей у 2020 році отримає місцева влада, повідомили у телеграмі Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки.

Дізнайтесь більше Рада і Кабмін узгодили основні видатки оновленого бюджету

Комітет скоротив надходження до місцевих бюджетів на 10,7 мільярда гривень, або на 44% від обсягу видатків, які потрапляють "під ніж",

– йдеться у повідомленні.

У центрі додають, що це краще, ніж було раніше. У попередньому законопроєкті уряд пропонував забрати у місцевих бюджетів 16,1 мільярда гривень, тобто 66% усіх видатків.

Однак ситуація залишається складною. Адже обсяг делегованих повноважень, які місцева влада має виконувати за ці гроші, залишився без змін. "Виходить, що більша частина тягаря витрат на боротьбу з наслідками епідемії та економічної кризи лежатиме на місцевій владі", – пояснили у центрі.

Які саме видатки скоротять:

субвенції на розвиток ОТГ;

субвенції на розвиток системи екстреної медичної допомоги;

стабілізаційну дотацію та компенсацію по програмі "Соціальна громада";

30% коштів у субвенції на розбудову опорних шкіл;

частину освітніх субвенцій: "Нова українська школа", осучаснення професійно-технічної освіти та підтримку молодих вчителів.

Видатки на що залишать:

так званий "депутатський фонд" – субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів мажоритарників обсягом 2,9 мільярда гривень;

Державний фонд регіонального розвитку. У минулій версії його пропонували повністю скоротити, тепер забирають частину коштів, яка ще не розподілена між регіонами, а саме 2,6 мільярда гривень.



Як вріжуть видатки місцевій владі / Інфографіка Київської школи економіки

Що відомо про Київську школу економіки? Навчальний заклад, що був заснований у 1996 році Консорціумом економічних досліджень та освіти. У 2017 4 магістерські програми Київської школи економіки були ліцензовані Міністерством освіти та науки України.



Школою керує Рада Директорів та Міжнародна академічна рада, до якої входить Нобелівський лауреат Роджер Майєрсон. Почесним президентом є Тимофій Милованов.

Зверніть увагу! Станом на 11 квітня в Україні зафіксували 2 тисячі 513 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 73 людини, одужали – 79.

Гроші у держбюджеті перерозподіляють, щоб спрямувати їх на боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні. За останніми даними, на Фонд боротьби з COVID-19 планують витратити 66 мільярдів гривень.

На що витратять гроші: