В Минцифре сообщили, что блокировка уже началась. Чтобы пророссийские пропагандисты не имели возможности обманывать людей, Михаил Федоров обратился к миллиардеру и владельцу компании Meta Марку Цукербергу.
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Ждать ответа не пришлось долго – Цукерберг быстро отреагировал на просьбу блокировать россиян в Facebook и Instagram.
Полный текст сообщения:
Meta блокирует российскую пропаганду
На днях Михаил Федоров обратился к Марку Цукербергу, чтобы он заблокировал для россиян Facebook и Instagram.
Первые шаги в действии! Meta начала блокировать российских пропагандистов и СМИ.
Как?
- Создали центр специальных операций, в котором эксперты круглосуточно следят и реагируют на проблемы в режиме реального времени.
- Добавили новые функции безопасности в Украине: например, возможность закрыть свой профиль в Facebook.
- Добавляют примечания к российским государственным СМИ и запрещают их рекламу и монетизацию.
- Расширили возможности фактчекеров для проверки информации на украинском и русском языках. А также дополнительно будут финансировать украинских партнеров, которые занимаются проверкой фактов.
- Временно устранили возможность просматривать и искать списки друзей в Украине, чтобы защитить наших пользователей.
- В WhatsApp добавили функцию "просмотр один раз" для фото или видео, которые будут исчезать после просмотра. А также "Режим пропажи" для автоматического удаления всех новых чатов через 24 часа. Это защитит информацию в случае потери телефона.
- Предупреждают, когда пользователи пытаются поделиться изображениями, связанными с войной, которым больше, чем год.
- Оповещают, когда пользователи пытаются подключиться к странице Facebook, группы или учетной записи Instagram, которые неоднократно распространяли фейки.
Также страницы, группы, аккаунты и домены Facebook, которые будут распространять ложь, будут удаляться из рекомендованных и попадать в теневой бан, чтобы их видело меньше людей.
Спасибо за поддержку! Каждый шаг важен в противодействии этому кровавому военному нападению на Украину.
Вместе к победе!