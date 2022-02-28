У Мінцифрі повідомили, що блокування вже почалося. Щоб проросійські пропагандисти не мали можливості обманювати людей, Михайло Федоров звернувся до мільярдера та власника компанії Meta Марка Цукерберга.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Чекати на відповідь не довелося довго – Цукерберг швидко відреагував на прохання блокувати росіян у Facebook та Instagram.
Повний текст повідомлення:
Meta блокує російську пропаганду
Днями Михайло Федоров звернувся до Марка Цукерберга, щоб він заблокував для росіян Facebook та Instagram.
Перші кроки в дії! Meta почала блокувати російських пропагандистів та ЗМІ.
Як?
- Створили центр спеціальних операцій, у якому експерти цілодобово стежать і реагують на проблеми в режимі реального часу.
- Додали нові функції безпеки в Україні: наприклад, можливість закрити свій профіль у Facebook.
- Додають примітки на російські державні ЗМІ та забороняють їх рекламу та монетизацію.
- Розширили можливості фактчекерів для перевірки інформації українською та російською мовами. А також додатково фінансуватимуть українських партнерів, які займаються перевіркою фактів.
- Тимчасово усунули можливість переглядати та шукати списки друзів в Україні, щоб захистити наших користувачів.
- У WhatsApp додали функцію «Перегляд один раз» для фото або відео, які зникатимуть після перегляду. А також «Режим зникнення» для автоматичного видалення всіх нових чатів через 24 години. Це захистить інформацію в разі втрати телефону.
- Попереджають, коли користувачі намагаються поділитися зображеннями, пов’язаними з війною, яким більше, ніж рік.
- Сповіщають, коли користувачі намагаються підключитися до сторінки Facebook, групи або облікового запису Instagram, які неодноразово поширювали фейки.
Також сторінки, групи, акаунти та домени Facebook, які поширюватимуть брехню, будуть видалятися з рекомендованих та потрапляти в тіньовий бан, щоб його бачило менше людей.
Дякуємо за підтримку! Кожен крок важливий у протидії цьому кривавому військовому нападу на Україну.
Разом до перемоги!