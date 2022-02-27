Однако компания пока не собирается самостоятельно отключать Российскую Федерацию от Facebook и Instagram. Это заявление сделал вице-президент компании Ник Клегг.

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Meta пошла навстречу Украине

Он добавил, что компания поддерживает контакт с украинским правительством. В частности, Meta изучает другие запросы украинской власти, касающиеся ограничения российских СМИ, контролируемых государством.

Ник Клегг также сказал они и в дальнейшем маркируют и проверяют на вероятность эти организации. В то же время, компания запретила им рекламу и монетизацию во всем мире.

Вице-президент Meta рассказал, что украинцы обращались в компанию с просьбой заблокировать Facebook и Instagram на территории России, однако Meta не будет этого делать. Клегг назвал две причины:

россияне используют эти социальные сети для самоорганизации,

для жителей России – это источники независимой информации.

По его словам, власти Российской Федерации уже замедляют работу этих платформ на территории страны.