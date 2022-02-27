Проте, компанія наразі не збирається самостійно відключати Російську Федерацію від Facebook і Instagram. Цю заяву зробив віцепрезидент компанії Нік Клег.

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Meta пішла назустріч Україні

Він додав, що компанія підтримує контакт з українським урядом. Зокрема, Meta вивчає інші запити української влади, які стосуються обмеження російських ЗМІ, контрольованих державою.

Нік Клег також сказав вони й надалі маркують та перевіряють на вірогідність ці організації. Водночас компанія заборонила їм рекламу та монетизацію в усьому світі.

Віцепрезидент Meta розповів, що українці зверталися до компанії з проханням заблокувати Facebook та Instagram на території Росії, проте Meta не буде цього робити. Клег назвав дві причини:

росіяни використовують ці соціальні мережі для самоорганізації,

для жителів Росії – це джерела незалежної інформації.

За його словами, влада Російської Федерації вже сповільнює роботу цих платформи на території країни.

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