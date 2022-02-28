В течение последних 48 часов в Facebook и Instagram удалили более 40 фейковых аккаунтов и групп, которые были созданы в Украине и России. Они были созданы для атаки на украинских деятелей.

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Хакеры пытались опубликовать фейковое видео

Такие же учетные записи заблокировали и в Twitter. В компании Meta говорят, что к атаке на украинцев причастна хакерская группа Chostwritter, которой удалось получить доступ к ряду аккаунтов в соцсетях.

Эти же хакеры пытались опубликовать фейковое видео с дезинформацией об украинской армии, которая якобы ослаблена. В нем даже были кадры, где якобы наши воины выходят из леса с белым флагом.

Команда безопасности Meta заявила, что приняла меры для защиты целевых учетных записей и заблокировала фишинговые домены, которыми пользовались хакеры. Имена конкретных целей хакеров не назвали, однако убеждают, что их известили об атаке.

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