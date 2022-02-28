Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко говорит, что это только начало.

К теме Российские матери ищут своих сыновей: за час более 100 звонков на украинскую линию

"С каждым днем каждый россиянин ощущает на себе все больше последствий от действий безумного карлика", – написал он.

По состоянию на утро 28 февраля задержаны уже более 2,7 тысячи человек в 52 городах РФ, в том числе:

в Москве – 1260 задержанных

в Санкт-Петербурге – 1026 задержанных

Также есть задержанные на акциях в оккупированном Крыму и приграничных Белгороде и Ростове-на-Дону.

Интересно, что государство-агрессор думает, что после вторжения в Украину с ним все еще кто-то "дружит". В Москве одной из таких стран считают Китай. Так, представительница МИД России Мария Захарова взялась перечислять "друзей" России, однако ее перечень ограничился лишь одной страной.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.