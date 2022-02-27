По его словам, абсолютное большинство войны с Украиной не хотят и в шоке, что их дети оказались в чужой стране. Он привел несколько примеров таких звонков.

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Примеры звонков из России в поисках родных

Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Даниила, 21.08.2001 года, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, военная часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой.

Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года, солдат, контрактник с 2017 г. в/ч 54801 г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужчин и сыновей, очень боятся преследований

Отец (живет в России) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года, солдат контрактник, военная часть размещается в поселке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда уехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут находиться их мужья и дети.

Еще будет! Криком будете кричать, чтобы войну остановить,

– резюмировал Геращенко.