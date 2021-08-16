Производитель железорудных окатышей заработал более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, получив прибыль в размере 2,6 661,4 млн.

Об этом говорится в статье "Прибыль без оптимизма: металлургов ждет быстрое охлаждение рынка".

С начала года производство находится в плюсе, в частности выплавка стали, по данным объединения предприятий "Укрметаллургпром", в январе-июне выросла на 7,4% и достигла 10,86 млн т, производство проката – 9,63 млн т (+6,6%), трубной продукции – 0,48 млн т (+17,4%).

Высокие цены на сталь и металлургическое сырье обеспечили компании эту положительную динамику. В этом году на пике котировки они достигали максимальных значений с 2008 года. Однако такая ценовая динамика не сохранится в долгосрочной перспективе, считают аналитики.

По их словам, падение цен уже началось, а в ближайшее время можно ожидать их дальнейшего снижения. Также они обращают внимание на то, что компании горно-металлургического сектора в Украине используют благоприятный период для накопления ресурсов и сокращения долговой нагрузки.