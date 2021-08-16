Виробник залізорудних окатишів заробив у понад два рази більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, отримавши прибуток у розмірі 661,4 млн.

Про це говориться в статті "Прибуток без оптимізму: металургів чекає швидке охолодження ринку".

З початку року й виробництво перебуває у плюсі, зокрема виплавка сталі, за даними об'єднання підприємств "Укрметалургпром", в січні-червні зросла на 7,4% і досягла 10,86 млн т, виробництво прокату – 9,63 млн т (+ 6,6%), трубної продукції – 0,48 млн т (+ 17,4%).

Високі ціни на сталь і металургійну сировину забезпечили компанії цю позитивну динаміку. У цьому році на піку котирування досягали максимальних значень з 2008 року. Однак така цінова динаміка не збережеться в довгостроковій перспективі, вважають аналітики.

За їхніми словами, падіння цін вже почалося, а найближчим часом можна очікувати їх подальшого зниження. Також вони звертають увагу на те, що компанії гірничо-металургійного сектора в Україні використовують сприятливий період для накопичення ресурсів і скорочення боргового навантаження.