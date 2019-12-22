Метели и гололед: спасатели предупреждают о непогоде в Карпатах

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Карпатах 23-24 декабря. Мокрый снег, метели и гололед могут привести к осложнению движения транспорта в Карпатском регионе.

По данным "Укргидрометцентра", в течение 23-24 декабря в западных областях будут идти сильные дожди. В Карпатах порывы ветра будут составят до 15-20 метров в секунду, на высокогорье – до 25-28 метров в секунду, сообщили на сайте ГСЧС.

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Кроме ветра, в Карпатах прогнозируют сильный мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, гололед на дорогах.

Чрезвычайники предостерегают, что ухудшение погодных условий может привести к осложнению или прекращение движения транспорта на дорогах Карпатского региона.