Хуртовини та ожеледиця: рятувальники попереджають про негоду в Карпатах

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у Карпатах 23-24 грудня. Мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця можуть призвести до ускладнення руху транспорту в Карпатському регіоні.

За даними Укргідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях йтимуть сильні дощі. У Карпатах пориви вітру становитимуть до 15-20 метрів за секунду, на високогір'ї – до 25-28 метрів за секунду, повідомили на сайті ДСНС.

Читайте також: Прогноз погоди на 22 грудня: по всій Україні – дощі, подекуди до +15

Окрім вітру, у Карпатах прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах.

Надзвичайники застерігають, погіршення погодних умов може призвести до ускладнення або припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.