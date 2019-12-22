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      Хуртовини та ожеледиця: рятувальники попереджають про негоду в Карпатах

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      У Карпатах очікують хуртовини та ожеледицю / glavcom.ua

      Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов у Карпатах 23-24 грудня. Мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця можуть призвести до ускладнення руху транспорту в Карпатському регіоні.

      За даними Укргідрометцентру, протягом 23-24 грудня у західних областях йтимуть сильні дощі. У Карпатах пориви вітру становитимуть до 15-20 метрів за секунду, на високогір'ї – до 25-28 метрів за секунду, повідомили на сайті ДСНС.

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      Окрім вітру, у Карпатах прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледицю на дорогах.

      Надзвичайники застерігають, погіршення погодних умов може призвести до ускладнення або припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Карпати
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