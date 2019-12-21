Прогноз погоди на 22 грудня: по всій Україні – дощі, подекуди до +15

Погода в Україні у неділю, 22 грудня, буде теплою та дощовою. Вітер буде південним, моментами поривчастим та навіть сильним.

В Україні вихідними очікується нове підвищення температури повітря. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

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Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до неочікуваних у грудні +13…+15 градусів. Та й взагалі на узбережжях морів не слід очікувати, що температура повітря впаде нижче +12…+14 градусів.

Дещо прохолодніше буде на Півночі. Зокрема, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Сумщині стовпчики термометрів замруть на позначках у +8…+10 градусів.

Дощі у неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним,

– зазначає Діденко.

У Києві 22 грудня – +8…+10 градусів, можливі короткочасні дощі.

Вітер буде південним, пориви до 7 – 12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на неділю, 22 грудня, у містах України:

Ужгород – +9…+11

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +8…+10

Рівне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Вінниця – +9…+11

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +9…+11

Суми – +8…+10

Полтава – +10…+12

Дніпро – +10…+12

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +8…+10

Харків – +10…+12

Київ – +8…+10



Прогноз погоди на неділю, 22 грудня, від Укргідрометцентру