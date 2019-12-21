Прогноз погоди на 22 грудня: по всій Україні – дощі, подекуди до +15
Погода в Україні у неділю, 22 грудня, буде теплою та дощовою. Вітер буде південним, моментами поривчастим та навіть сильним.
В Україні вихідними очікується нове підвищення температури повітря. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
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Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до неочікуваних у грудні +13…+15 градусів. Та й взагалі на узбережжях морів не слід очікувати, що температура повітря впаде нижче +12…+14 градусів.
Дещо прохолодніше буде на Півночі. Зокрема, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Сумщині стовпчики термометрів замруть на позначках у +8…+10 градусів.
Дощі у неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним,
– зазначає Діденко.
У Києві 22 грудня – +8…+10 градусів, можливі короткочасні дощі.
Вітер буде південним, пориви до 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на неділю, 22 грудня, у містах України:
Ужгород – +9…+11
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +8…+10
Рівне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Вінниця – +9…+11
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +9…+11
Суми – +8…+10
Полтава – +10…+12
Дніпро – +10…+12
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +8…+10
Харків – +10…+12
Київ – +8…+10