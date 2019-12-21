16:01
21 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін фантазує про Україну. Росіяни тестують "Чебурнет"
      Вєсті Кремля
      21:58, 20 грудня
      Вєсті.UA: Аваков проти грального бізнесу. Секрет успіху монобільшості
      Вєсті.UA
      19:53, 20 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС СТРІЛЯНИНА НА ЛУБ'ЯНЦІ У МОСКВІ

      Прогноз погоди на 22 грудня: по всій Україні – дощі, подекуди до +15

      112 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 22 грудня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у неділю, 22 грудня, буде теплою та дощовою. Вітер буде південним, моментами поривчастим та навіть сильним.

      В Україні вихідними очікується нове підвищення температури повітря. Про це пише українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

      Зверни увагу: У Києві температурний рекорд: найтепліший день за 139 років

      Найтепліше буде у Криму. Там повітря прогріється до неочікуваних у грудні +13…+15 градусів. Та й взагалі на узбережжях морів не слід очікувати, що температура повітря впаде нижче +12…+14 градусів.

      Дещо прохолодніше буде на Півночі. Зокрема, на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Сумщині стовпчики термометрів замруть на позначках у +8…+10 градусів.

      Дощі у неділю поширяться на значну частину території України. Вітер задуватиме з південного заходу і часом буде поривчастим, сильним,
      – зазначає Діденко.

      У Києві 22 грудня – +8…+10 градусів, можливі короткочасні дощі.

      Вітер буде південним, пориви до 7 – 12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на неділю, 22 грудня, у містах України:

      Ужгород – +9…+11

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +8…+10

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +10…+12

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +10…+12

      Київ – +8…+10

      прогноз погоди на грудень погода на 22 грудня 2019
      Прогноз погоди на неділю, 22 грудня, від Укргідрометцентру

      Що приготувати на сніданок швидко і легко – рецепти
      сьогодні
      4541
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:31 Порошенко мог бы многое рассказать Зеленскому, но возможно президент и сам все скоро узнает
      Павло Казарін 562
      сьогодні , 14:38 Контракт про транзит газу: Кабмін опублікував текст протоколу зустрічі
      Ірина Кошанська 867
      сьогодні , 12:00 Планы Кремля полностью провалены
      Ель Мюрид 1144
      сьогодні , 11:00 Якщо купити собі замок: як працює формат концесії в Україні
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: Россия наступает
      Ольга Черненко 6932
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук