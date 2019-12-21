Прогноз погоды на 22 декабря: по всей Украине – дожди, местами до +15
Погода в Украине в воскресенье, 22 декабря, будет теплой и дождливой. Ветер будет южным, моментами порывистым и даже сильным.
В Украине выходными ожидается новое повышение температуры воздуха. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до неожиданных в декабре +13 ... + 15 градусов. И вообще на побережье морей не следует ожидать, что температура воздуха упадет ниже +12 ... 14 градусов.
Несколько прохладнее будет на Севере. В частности, на Волыни, в Ровненской, Житомирской и Сумской областях столбики термометров замрут на отметках в +8 ... +10 градусов.
Дожди в воскресенье будут идти на большей части территории Украины. Ветер задувать с юго-запада и время будет порывистым, сильным,
– отмечает Диденко.
В Киеве 22 декабря – +8 ... +10 градусов, возможны кратковременные дожди.
Ветер будет южным, порывы до 7 – 12 метров в секунду.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +9…+11
Львов – +9…+11
Ивано-Франковск – +10…+12
Тернополь – +9…+11
Черновцы – +10…+12
Хмельницкий – +8…+10
Луцк – +8…+10
Ровне – +8…+10
Житомир – +8…+10
Винница – +9…+11
Одесса – +12…+14
Николаев – +12…+14
Херсон – +12…+14
Симферополь – +13…+15
Кропивницкий – +10…+12
Черкассы – +10…+12
Чернигов – +9…+11
Сумы – +8…+10
Полтава – +10…+12
Днепро – +10…+12
Запорожье – +9…+11
Донецк – +9…+11
Луганск – +8…+10
Харьков – +10…+12
Киев – +8…+10
Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, от Укргидрометцентра