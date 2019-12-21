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      Прогноз погоды на 22 декабря: по всей Украине – дожди, местами до +15

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      Прогноз погоды на 22 декабря / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 22 декабря, будет теплой и дождливой. Ветер будет южным, моментами порывистым и даже сильным.

      В Украине выходными ожидается новое повышение температуры воздуха. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

      Обрати внимание: В Киеве температурный рекорд: самый теплый день за 139 лет

      Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до неожиданных в декабре +13 ... + 15 градусов. И вообще на побережье морей не следует ожидать, что температура воздуха упадет ниже +12 ... 14 градусов.

      Несколько прохладнее будет на Севере. В частности, на Волыни, в Ровненской, Житомирской и Сумской областях столбики термометров замрут на отметках в +8 ... +10 градусов.

      Дожди в воскресенье будут идти на большей части территории Украины. Ветер задувать с юго-запада и время будет порывистым, сильным,
      – отмечает Диденко.

      В Киеве 22 декабря – +8 ... +10 градусов, возможны кратковременные дожди.

      Ветер будет южным, порывы до 7 – 12 метров в секунду.

      Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +9…+11

      Львов – +9…+11

      Ивано-Франковск – +10…+12

      Тернополь – +9…+11

      Черновцы – +10…+12

      Хмельницкий – +8…+10

      Луцк – +8…+10

      Ровне – +8…+10

      Житомир – +8…+10

      Винница – +9…+11

      Одесса – +12…+14

      Николаев – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Симферополь – +13…+15

      Кропивницкий – +10…+12

      Черкассы – +10…+12

      Чернигов – +9…+11

      Сумы – +8…+10

      Полтава – +10…+12

      Днепро – +10…+12

      Запорожье – +9…+11

      Донецк – +9…+11

      Луганск – +8…+10

      Харьков – +10…+12

      Киев – +8…+10

      прогноз погоди на грудень погода на 22 грудня 2019
      Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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