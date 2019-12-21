Прогноз погоды на 22 декабря: по всей Украине – дожди, местами до +15

Погода в Украине в воскресенье, 22 декабря, будет теплой и дождливой. Ветер будет южным, моментами порывистым и даже сильным.

В Украине выходными ожидается новое повышение температуры воздуха. Об этом пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

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Теплее всего будет в Крыму. Там воздух прогреется до неожиданных в декабре +13 ... + 15 градусов. И вообще на побережье морей не следует ожидать, что температура воздуха упадет ниже +12 ... 14 градусов.

Несколько прохладнее будет на Севере. В частности, на Волыни, в Ровненской, Житомирской и Сумской областях столбики термометров замрут на отметках в +8 ... +10 градусов.

Дожди в воскресенье будут идти на большей части территории Украины. Ветер задувать с юго-запада и время будет порывистым, сильным,

– отмечает Диденко.

В Киеве 22 декабря – +8 ... +10 градусов, возможны кратковременные дожди.

Ветер будет южным, порывы до 7 – 12 метров в секунду.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +9…+11

Львов – +9…+11

Ивано-Франковск – +10…+12

Тернополь – +9…+11

Черновцы – +10…+12

Хмельницкий – +8…+10

Луцк – +8…+10

Ровне – +8…+10

Житомир – +8…+10

Винница – +9…+11

Одесса – +12…+14

Николаев – +12…+14

Херсон – +12…+14

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +10…+12

Черкассы – +10…+12

Чернигов – +9…+11

Сумы – +8…+10

Полтава – +10…+12

Днепро – +10…+12

Запорожье – +9…+11

Донецк – +9…+11

Луганск – +8…+10

Харьков – +10…+12

Киев – +8…+10



Прогноз погоды на воскресенье, 22 декабря, от Укргидрометцентра