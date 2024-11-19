Из них 4,4 миллиарда гривен – это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Сталевий Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. Об этом отмечают в пресс-службе компании.

Читайте также Топ среди металлургов: Метинвест Ахметова признали одним из лучших работодателей Украины

Около 9 000 сотрудников Метинвеста мобилизованы – это один из крупнейших показателей среди украинских компаний. Часть ветеранов уже вернулась с фронта и приступила к работе в компании. Чтобы поддержать защитников на пути адаптации к гражданской жизни, Метинвест внедряет комплексную экосистему реинтеграции ветеранов: им предлагают физическую и психологическую реабилитацию за счет компании, а коллективы обучают взаимодействию с демобилизованными коллегами.

Еще одним приоритетом Метинвеста в условиях войны является благополучие сотрудников, членов их семей и жителей городов присутствия. В рамках гуманитарной инициативы "Рятуємо життя", основанной в начале полномасштабного вторжения, помощь получили 516 тысяч мирных граждан. Благодаря донорам и партнерам, в Украину доставлено ориентировочно 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой необходимости, а больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 миллиона гривен.

Первоочередным же приоритетом Метинвеста является помощь Силам обороны Украины: на это направлено более 4,4 миллиарда гривен. Вся поддержка оказывается в рамках милитаристской инициативы "Сталевий Фронт Рината Ахметова". Продукция поставляется военным бесплатно, как вклад в защиту украинских городов.

Метинвест является одним из крупнейших доноров армии среди частных компаний: он наладил системные поставки на фронт техники и оборудования. Украинские воины уже получили 5 553 разведывательные дроны, 2 003 тепловизоры, 551 авто, в том числе и "скорые", а для их заправки – 1,5 миллиона литров топлива. Компания передала армии 31 500 аптечек и турникетов, а также поддерживает развитие тактической медицины в Украине в сотрудничестве с благотворительным фондом PULSE.

Одной из важнейших разработок компании являются специальные мобильные укрытия – стальные "криївки", устанавливаемые под землей: на передовую направили уже 651 укрытие. Кроме того, на базе "криївок" Метинвест создает командные пункты, а осенью этого года – построил первый в Украине подземный госпиталь. Он укомплектован современным медицинским оборудованием и может принимать более 100 пациентов в сутки. Стоимость проекта – более 20 миллионов гривен.

Также компания изготовила и передала Силам обороны 246 экранов для защиты бронетехники от FPV-дронов, 61 "ловец ланцетов", 63 щита для фронтового транспорта, 23 противоминных трала. Сталь Метинвеста также используется для изготовления пластин для бронежилетов, противотанковых ежей, минибастионов и мобильных автомобилей-багги, которые служат в армии.

С начала полномасштабного вторжения Метинвест мобилизовал все ресурсы, чтобы поддержать армию, мирных граждан, своих сотрудников и обеспечить устойчивость экономики. Эти 1 000 дней войны мы пережили благодаря преданной работе каждого нашего сотрудника. Нам удалось не только сохранить компанию, но и стать надежным тылом для страны. И сегодня наши стремления и действия остаются неизменными – делать все от нас зависящее для победы Украины и ее послевоенного восстановления,

– говорит Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.