З них 4,4 мільярда гривень – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Про це зазначають у пресслужбі компанії.

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Близько 9 000 співробітників Метінвесту мобілізовано – це один із найбільших показників серед українських компаній. Частина ветеранів уже повернулася з фронту та стала до роботи в компанії. Щоб підтримати оборонців на шляху адаптації до цивільного життя, Метінвест впроваджує комплексну екосистему реінтеграції ветеранів: їм пропонують фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами.

Ще одним пріоритетом Метінвесту в умовах війни є добробут співробітників, членів їхніх родин і мешканців міст присутності. У межах гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя", заснованої на початку повномасштабного вторгнення, допомогу отримали 516 тисяч мирних громадян. Завдяки донорам і партнерам, в Україну доставлено орієнтовано 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни та речей першої потреби, а лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 мільйона гривень.

Першочерговим же пріоритетом Метінвесту є допомога Силам оборони України: на це спрямовано понад 4,4 мільярда гривень. Уся підтримка надається в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Продукцію постачають військовим безплатно, як внесок у захист українських міст.

Метінвест є одним із найбільших донорів армії серед приватних компаній: він налагодив системне постачання на фронт техніки та обладнання. Українські воїни вже отримали 5 553 розвідувальні дрони, 2 003 тепловізори, 551 авто, зокрема й "швидкі", а для їхнього заправлення – 1,5 мільйона літрів пального. Компанія передала армії 31 500 аптечок і турнікетів, а також підтримує розвиток тактичної медицини в Україні у співпраці з благодійним фондом PULSE.

Однією з найважливіших розробок компанії є спеціальні мобільні укриття – сталеві "криївки", що встановлюються під землею: на передову направили вже 651 укриття. Окрім того, на базі "криївок" Метінвест створює командні пункти, а восени цього року — збудував перший в Україні підземний шпиталь. Він укомплектований сучасним медичним обладнанням і може приймати понад 100 пацієнтів щодоби. Вартість проєкту – понад 20 мільйона гривень.

Також компанія виготовила й передала Силам оборони 246 екранів для захисту бронетехніки від FPV-дронів, 61 "ловець ланцетів", 63 щити для фронтового транспорту, 23 протимінні трали. Сталь Метінвесту також використовується для виготовлення пластин для бронежилетів, протитанкових їжаків, мінібастіонів та мобільних автомобілів-багі, що слугують армії.

Від початку повномасштабного вторгнення Метінвест мобілізував усі ресурси, щоб підтримати армію, мирних громадян, своїх співробітників і забезпечити сталість економіки. Ці 1 000 днів війни ми пережили завдяки відданій роботі кожного нашого працівника. Нам вдалося не лише зберегти компанію, а й стати надійним тилом для країни. І сьогодні наші прагнення та дії залишаються незмінними – робити все від нас залежне для перемоги України та її повоєнного відновлення,

– каже Генеральный директор Групи Метінвест Юрій Риженков.