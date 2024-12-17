По информации Forbes Ukraine, к реформе высшего образования присоединились IT-компании SoftServe, GlobalLogic, Genesis, и крупнейшие энерго- и металлургические холдинги Рината Ахметова ДТЭК и Метинвест, пишет 24 Канал.

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Ассортимент помощи бизнесов разный – от стипендий студентам и преподавателям и обновления учебных программ до обустройства лабораторий и построения университетов и институтов.

Так, в марте 2021 года Метинвест объявил, что построит собственный технический университет.

Приток сильных инженеров сократился. Из страны начали массово выезжать люди с хорошими мозгами,

– объяснял CEO холдинга Юрий Рыженков в 2021 году.

Общие инвестиции компании в университет составили более полумиллиарда гривен. Из них 290 миллионов гривен вложили в разработку и строительство учебного корпуса в Мариуполе.

Корпус в Мариуполе уже начали строить, когда началась война. Полномасштабное вторжение и оккупация города внесли коррективы, но не остановили проект.

"Невозможно разрушить нашу мечту", – заявил ректор университета Александр Поважный.

В сентябре 2022 года университет начал работать в Запорожье.

От собственного корпуса отказались, зато организовали научные лаборатории – на предприятиях холдинга не только в Запорожье, но и в Кривом Роге и Каменском. Часть занятий происходит в помещениях холдинга в Киеве.

Метинвест Политехника выпускает бакалавров, магистров и даже имеет собственную аспирантуру. В ней учат не только металлургов, горняков, но и программистов и бизнес-аналитиков – всего 34 образовательные программы. С 2022 года студентами учебного заведения стали более 1000 человек. Пары проводят как оффлайн, так и онлайн.

Университет имеет краткосрочные курсы повышения квалификации, которые закончили примерно 700 человек. Из достижений – выпускниками заведения в этом году стали первые 143 магистра, большинство из которых – сотрудники предприятий холдинга.

Цель – чтобы студент, который закончил наш университет, был готовым с первого дня работать на конкретном предприятии, имея практические навыки,

– объясняет Поважный.

Учебные программы вводят и корректируют в соответствии с запросом бизнеса. Чтобы лучше чувствовать его потребности, Метинвест Политехника создала для семи учебных направлений академические советы. Это металлургия, горное дело, безопасность труда, технологии защиты окружающей среды, автоматизация производства и программного обеспечения, а также бизнес-аналитика и управление бизнес-процессами.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 миллиардов гривен. Из них 4,4 миллиарда гривен – это средства на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова". Также с начала войны компания перечислила более 50 миллиардов гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.