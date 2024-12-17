За інформацією Forbes Ukraine, до реформи вищої освіти долучилися IT‐компанії SoftServe, GlobalLogic, Genesis, та найбільші енерго- та металургійні холдинги Ріната Ахметова ДТЕК і Метінвест, пише 24 Канал.

Буде цікаво Слабкий попит і високий ризик: чому інвестори не готові вкладати й що буде з металургією Європи

Асортимент допомоги бізнесів різний – від стипендій студентам і викладачам та оновлення навчальних програм до облаштування лабораторій і побудови університетів та інститутів.

Так, у березні 2021 року Метінвест оголосив, що побудує власний технічний університет.

Приплив сильних інженерів скоротився. З країни почали масово виїжджати люди з гарними мізками,

– пояснював CEO холдингу Юрій Риженков у 2021 році.

Загальні інвестиції компанії в університет склали понад пів мільярда гривень. З них 290 мільйонів гривень вклали у розробку та будівництво навчального корпусу в Маріуполі.

Корпус у Маріуполі вже почали будувати, коли почалася війна. Повномасштабне вторгнення та окупація міста внесли корективи, але не зупинили проєкт.

"Неможливо зруйнувати нашу мрію", – заявив ректор університету Олександр Поважний.

У вересні 2022 року університет почав працювати в Запоріжжі.

Від власного корпусу відмовилися, натомість організували наукові лабораторії – на підприємствах холдингу не лише в Запоріжжі, а й у Кривому Розі та Кам'янському. Частина занять відбувається у приміщеннях холдингу в Києві.

Метінвест Політехніка випускає бакалаврів, магістрів і навіть має власну аспірантуру. У ній навчають не лише металургів, гірників, а й програмістів та бізнес‐аналітиків – загалом 34 освітні програми. З 2022 року студентами навчального закладу стали понад 1000 людей. Пари проводять як офлайн, так і онлайн.

Університет має короткострокові курси підвищення кваліфікації, які закінчили приблизно 700 людей. З досягнень – випускниками закладу цього року стали перші 143 магістри, більшість із яких – співробітники підприємств холдингу.

Мета – щоб студент, який закінчив наш університет, був готовим із першого дня працювати на конкретному підприємстві, маючи практичні навички,

– пояснює Поважний.

Навчальні програми запроваджують і коригують відповідно до запиту бізнесу. Щоб краще відчувати його потреби, Метінвест Політехніка створила для сімох навчальних напрямів академічні ради. Це металургія, гірництво, безпека праці, технології захисту довкілля, автоматизація виробництва та програмного забезпечення, а також бізнес-аналітика та управління бізнес-процесами.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 мільярдів гривень. З них 4,4 мільярда гривень – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова". Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.