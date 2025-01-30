Об этом сообщили на сайте Группы Метинвест. Самая большая по объему отчислений – плата за пользование недрами: она выросла более, чем вдвое, до 5 миллиардов гривен.

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На втором месте – единый социальный взнос (3,7 миллиарда гривен). На третьем – 3,4 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц, что на 11% превышает показатели 2023 года.

Украинские предприятия Метинвеста в прошлом году уплатили 2,6 миллиарда гривен налога на прибыль, что на 20% меньше, чем в предыдущем году. Плата за землю выросла на 6% против показателей прошлого года, до 1,3 миллиарда гривен, а экологический налог – на 18%, до 717 миллиардов гривен.

Война повышает уровень ответственности бизнеса – перед армией, экономикой и каждым украинцем. Несмотря на все вызовы, мы не только сохранили стабильность, но и смогли достичь уровня уплаты налогов 2022 года, когда имели определенный довоенный запас прочности. Это свидетельствует о нашем умении адаптироваться и находить новые возможности. Метинвест остается одним из крупнейших налогоплательщиков и частных доноров ВСУ, и мы продолжаем поддерживать страну в эти трудные времена,

– отметил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году Метинвест перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 14,6 миллиарда гривен налогов и сборов, а в 2022 году – 20,5 миллиарда гривен.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения компания Метинвест направила на помощь Украине и ее гражданам уже 8 миллиардов гривен Из них 4,4 миллиарда гривен – это средства на нужды армии, в рамках милитаристской инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".