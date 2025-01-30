Про це повідомили на сайті Групи Метінвест. Найбільша за обсягом відрахувань – плата за користування надрами: вона зросла більше, ніж удвічі, до 5 мільярдів гривень.

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На другому місці – єдиний соціальний внесок (3,7 мільярда гривень). На третьому – 3,4 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 11% перевищує показники 2023 року.

Українські підприємства Метінвесту торік сплатили 2,6 мільярда гривень податку на прибуток, що на 20% менше, ніж у попередньому році. Плата за землю зросла на 6% проти показників минулого року, до 1,3 мільярда гривень, а екологічний податок – на 18%, до 717 мільярдів гривень.

Війна підвищує рівень відповідальності бізнесу – перед армією, економікою та кожним українцем. Попри всі виклики, ми не лише зберегли стабільність, а й змогли досягти рівня сплати податків 2022 року, коли мали певний довоєнний запас міцності. Це свідчить про наше вміння адаптуватися й знаходити нові можливості. Метінвест залишається одним із найбільших платників податків і приватних донорів ЗСУ, й ми продовжуємо підтримувати країну в ці скрутні часи,

– зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році Метінвест перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 мільярда гривень податків і зборів, а у 2022 році – 20,5 мільярда гривень.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія Метінвест спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 мільярдів гривень З них 4,4 мільярда гривень – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".