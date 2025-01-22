Тому компанія Метінвест Ріната Ахметова почала будувати нові мости, які покращать зв'язки України з Європейським Союзом. За інформацією NV та The Economist, одним з них є металургійний завод, який компанія будує в Італії спільно зі спонсорами та за підтримки італійського уряду, повідомляє 24 Канал.

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"Уже понад 10 років Метінвест володіє прокатними підприємствами в Італії, Болгарії та Великій Британії. Ці підприємства отримували напівфабрикати, вироблені в Україні з української сировини, але повномасштабна російська агресія перервала цей зв'язок. Метінвест втратив меткомбінати імені Ілліча та "Азовсталь", де виробляли високоякісні сляби та переробляли криворізьку залізну руду. Тому Метінвест створив нову ланку, яка поєднає економіки України та Європи та дасть змогу збільшити виробництво та експорт української продукції", – пише видання.

Компанія вже заручилася підтримкою потужних партнерів, спільно з якими побудує підприємство зеленої металургії в Італії. Офіційно висловили зацікавленість у наданні фінансової підтримки італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та провідні банки, зокрема Cassa Depositi e Prestiti. Проєкт передбачає створення сучасного заводу з виробництва зеленої сталі обсягом 2,7 мільйона тонн на рік. Підприємство використовуватиме електродугові печі, сировиною для яких будуть окатки, що постачатимуться з ГЗК Групи в Кривому Розі.

Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України, демонструючи потенціал міжнародної співпраці в сприянні сталому промисловому розвитку,

– впевнений генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Створення металургійного підприємства повного циклу потребує величезних інвестицій, які наразі неможливо залучити в Україну, тож Метінвест зосередився на пошуку партнерів у ЄС, які допоможуть залучити потрібні кредитні кошти, технології та інші ресурси.

"Чи можлива поява подібного підприємства в Україні? Так, бо наша країна має всі потрібні ресурси: від покладів залізної руди до енергетичної та транспортної інфраструктури. Група Метінвест уже багато років розробляє проєкт зеленої металургії, який може бути реалізований на промислових майданчиках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському. Але це можливо лише після настання повноцінного миру, припинення обстрілів українських міст росіянами та відновлення енергетики", – вказує видання.

Новий металургійний завод в ЄС, власником якого буде українська компанія, дасть змогу збільшити виробництво високоякісної залізорудної продукції, зберегти тисячі робочих місць і забезпечити сплату податків саме в Україні. Українська економіка отримає додатковий імпульс для розвитку навіть під час повномасштабної російської агресії, та зміцнить партнерство і зв'язки з Євросоюзом, який матиме вигоду від співпраці з Україною, резюмує видання.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року Метінвест, з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 мільярдів гривень – це другий показник у державі. Крім того, компанія спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже понад 8 мільярдів гривень. З них 4,4 мільярда гривень – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова".