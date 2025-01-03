Інженери вже змонтували першу броню на робочий модуль управління системою ППО. Про це зазначили у пресслужбі Групи Метінвесту.

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Метінвест продовжує активно розширювати лінійку захисних виробів для української армії, яка підвищує рівень безпеки та захищає життя оборонців і військову техніку. Компанія освоїла виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2. Наразі бійці отримали понад 300 екранів.

Захисники неба теж потребують надійного захисту. Оскільки це один із головних напрямів ініціативи Сталевий Фронт, в якому ми маємо великий досвід, недивно, що саме нам довірили таку відповідальну місію. За півтора місяця ми з нуля створили проєкт і за кресленнями виготовили з української бронесталі Метінвесту щит для екіпажу ЗРК Patriot, який гарантує захист від уламкових уражень як оборонцям, так і комплексу керування системою ППО. Шеф-монтаж броні також здійснювали наші досвідчені інженери,

– зазначив керівник напряму сталевого виробництва Метінвесту для потреб української армії, операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Інженери Метінвесту налагодили виробництво унікального бронепанцира для мозкового центру ЗРК Patriot, що управляє цією системою протиповітряної оборони. Захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в'язкості та опору до механічних навантажень.

Панцир складається з майже 200 елементів – пластин броньованої сталі завтовшки до 8 міліметрів, які захищають центр управління комплексом ППО. Загальна вага панцира перевищує 2,6 тонни, проте жодним чином не впливає на функціональність чи мобільність комплексу. Над створенням панцира для ЗРК Patriot працювала команда проєктних інженерів, які курували роботу токарів, слюсарів, механозбірників та електрогазозварювальників.

В умовах повномасштабного вторгнення, окрім виживання бізнесу та безпеки співробітників, пріоритетом Метінвесту є посилення обороноздатності української армії. Для цього в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова компанія спрямувала на потреби захисників 4,4 мільярда гривень.

Система Patriot – зенітний ракетний комплекс. Серцевиною системи є радар AN/MPQ-53 Patriot, іменем якого й назвали увесь комплекс. Це багатоцільова радіолокаційна станція з пасивною фазованою антенною решіткою (ПФАР), що працює у G або H-діапазонах. Patriot використовує передові ракети-перехоплювачі з повітря та високоефективні радіолокаційні системи. Максимальна дальність виявлення повітряних цілей становить 170 кілометрів.