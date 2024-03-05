Предприятия Покровской угольной группы, работающие вблизи линии фронта, обеспечивают рабочими местами жителей региона и переселенцев из разных уголков Украины, развивают местные громады, платят налоги и поддерживают экономику страны.

Смотрите также Метинвест направил 15 миллионов гривен на курсы тактической медицины для ВСУ

Именно поэтому запуск нового очистного забоя – весомое событие для региона и всей страны.

Своевременная подготовка нового очистного забоя – это положительный результат длительной и напряженной работы каждого работника компании. Это значимое событие для всего коллектива – наше стабильное и уверенное будущее. Люди будут обеспечены работой и заработной платой, что очень важно для коллективов, которые ведут производство в прифронтовом регионе. Кроме того, это весомый вклад в поддержание обороноспособности Украины и пополнение бюджетов всех уровней,

– отметил генеральный директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрей Акулич.

Несмотря на сложные горно-геологические условия, 11-я лава является одним из перспективных направлений работы компании. Запасы лавы длиной 242 метра составляют 993 тысячи тонн угля. С этого забоя горняки планируют добывать до 2,5 тысячи тонн угля в сутки. Ожидается, что отработка запасов лавы продлится более года.



Запуск нового очистного забоя – весомое событие для региона и всей страны / Фото Метинвеста

С начала 2024 года предприятия Метинвеста в Украине добыли около 698 тысяч тонн угля, из которого произведено почти 373 тысяч тонн концентрата. А до конца года Группа планирует добыть 5,3 миллиона тонн угля, изготовить 2,8 миллиона тонн концентрата и ввести в эксплуатацию еще два очистных забоя.

Напомним, на шахтоуправлении "Покровское" продолжается строительство 11-го блока по добыче угля, который планируется ввести в работу в 2025 году.

Покровская угольная группа – крупнейший производитель коксующегося угля в Украине. В состав группы входят несколько предприятий, основными из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Предприятия добывают и обогащают коксующийся уголь и продают угольный концентрат. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Управляет украинскими угольными активами Группы Метинвест компания "Метінвест Покровськвугілля".