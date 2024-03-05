Підприємства Покровської вугільної групи, що працюють поблизу лінії фронту, забезпечують робочими місцями мешканців регіону та переселенців із різних куточків України, розвивають місцеві громади, сплачують податки та підтримують економіку країни.

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Саме тому запуск нового очисного забою – вагома подія для регіону та всієї країни.

Вчасна підготовка нового очисного забою – це позитивний результат тривалої та напруженої праці кожного працівника компанії. Це значуща подія для всього колективу – наше стабільне та впевнене майбутнє. Люди будуть забезпечені роботою та заробітною платою, що дуже важливо для колективів, які ведуть виробництво в прифронтовому регіоні. Крім того, це вагомий внесок у підтримання обороноздатності України та поповнення бюджетів усіх рівнів,

– зазначив генеральний директор "Метінвест Покровськвугілля" Андрій Акулич.

Попри складні гірничо-геологічні умови, 11-та лава є одним із перспективних напрямів роботи компанії. Запаси лави завдовжки 242 метри становлять 993 тисяч тонн вугілля. З цього забою гірники планують видобувати до 2,5 тисяч тонн вугілля на добу. Очікується, що відпрацювання запасів лави триватиме понад рік.



Запуск нового очисного забою – вагома подія для регіону та всієї країни / Фото Метінвесту

Від початку 2024 року підприємства Метінвесту в Україні видобули близько 698 тисяч тонн вугілля, з якого вироблено майже 373 тисяч тонн концентрату. А до кінця року Група планує видобути 5,3 мільйона тонн вугілля, виготовити 2,8 мільйона тонн концентрату та ввести в експлуатацію ще два очисні забої.

Нагадаємо, на шахтоуправлінні "Покровське" триває будівництво 11-го блоку з видобутку вугілля, який планується ввести в роботу у 2025 році.

Покровська вугільна група – найбільший виробник коксівного вугілля в Україні. До складу групи входять кілька підприємств, основними з яких є шахтоуправління "Покровське" та Свято-Варваринська збагачувальна фабрика. Підприємства видобувають і збагачують коксівне вугілля та продають вугільний концентрат. Вони розташовані на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Управляє українськими вугільними активами Групи Метінвест компанія "Метінвест Покровськвугілля".