Мариупольские меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь" для спасения жизни пациентов передали медикам 259 тысяч кубометров газообразного и 1 865 тонн жидкого кислорода в течение 2021 года.

Более того, меткомбинат им. Ильича Группы Метинвест на протяжении многих лет сотрудничает с медучреждениями Мариуполя. Предприятие выполняет заявки на поставку кислорода. В 2021 году количество потребления кислорода возросло, так как увеличилось количество больных COVID-19, которым необходим кислород для спасения.

Увеличение числа больных коронавирусом заставило "Метинвест" расширить географию поставок кислорода.

В течение 2021 года меткомбинат им. Ильича передал больницам Мариуполя и других населенных пунктов 259 тысяч кубометров газообразного и 1 302 тонны жидкого кислорода, еще 221 тонна жидкого кислорода была распределена между больницами Покровска, Скадовска и Николаева.

Меткомбинат имени Ильича продолжает выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц кислородом. Это постоянная и безвозмездная помощь системе здравоохранения, а самое главное – тысячи спасенных жизней,

– отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината им. Ильича Группы Метинвест Елена Кондалова.

В связи с началом четвертой волны COVID-19 осенью 2021 года Министерство здравоохранения Украины, заручившись поддержкой компании "Метинвест", организовало доставку кислорода городам Украины.

В октябре меткомбинат "Азовсталь" приступил к отгрузке жидкого кислорода медучреждениям страны.

В 2021 году предприятие передало 563 тонны жидкого кислорода больницам Мариуполя, Авдеевки, Лимана, Покровска, Волновахи, Константиновки, Киева, Ивано-Франковска, Сум, Винницы, Мирнограда и Чернигова.

Директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Иван Голтвенко рассказал, что на сегодня никто не может точно спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдет на спад и мы сможем вернуться к прежнему ритму жизни.

Но Группа Метинвест может гарантировать, что продолжит выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению больниц жизненно необходимым для выздоровления пациентов кислородом, пока в этом будет потребность,

– добавил он.

Напомним, в течение 2020 года меткомбинат им. Ильича Группы Метинвест передал медикам свыше 200 тысяч кубометров кислорода.