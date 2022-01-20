Маріупольські меткомбінати імені Ілліча і "Азовсталь" для порятунку життя пацієнтів передали медикам 259 тисяч кубометрів газоподібного і 1 865 тонн рідкого кисню протягом 2021 року.

Ба більше, меткомбінат ім. Ілліча Групи Метінвест протягом багатьох років співпрацює з медустановами Маріуполя. Підприємство виконує заявки на поставку кисню. У 2021 році кількість споживання кисню зросла, оскільки збільшилася кількість хворих COVID-19, яким необхідний кисень для порятунку.

Збільшення числа хворих на коронавірус змусило "Метінвест" розширити географію поставок кисню.

Протягом 2021 року меткомбінат ім. Ілліча передав лікарням Маріуполя та інших населених пунктів 259 тисяч кубометрів газоподібного і 1 302 тонни рідкого кисню, ще 221 тонна рідкого кисню була розподілена між лікарнями Покровська, Скадовська і Миколаєва.

Меткомбінат імені Ілліча продовжує виконувати взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення лікарень киснем. Це постійна і безоплатна допомога системі охорони здоров'я, а найголовніше – тисячі врятованих життів,

– зазначила в.о. директора з персоналу та соціальних питань меткомбінату ім. Ілліча Групи Метінвест Олена Кондалова.

У зв'язку з початком четвертої хвилі COVID-19 восени 2021 року Міністерство охорони здоров'я України, залучившись підтримкою компанії "Метінвест", організувало доставку кисню містами України.

У жовтні меткомбінат "Азовсталь" приступив до відвантаження рідкого кисню медустановам країни.

У 2021 році підприємство передало 563 тонни рідкого кисню лікарням Маріуполя, Авдіївки, Лиману, Покровська, Волновахи, Костянтинівки, Києва, Івано-Франківська, Сум, Вінниці, Мирнограда та Чернігова.

Директор з персоналу та адміністрації меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест Іван Голтвенко розповів, що на сьогодні ніхто не може точно спрогнозувати, коли пандемія коронавірусу піде на спад і ми зможемо повернутися до колишнього ритму життя.

Але Група Метінвест може гарантувати, що продовжить виконувати взяті на себе зобов'язання щодо забезпечення лікарень життєво необхідним для одужання пацієнтів киснем, поки в цьому буде потреба,

– додав він.

Нагадаємо, протягом 2020 року меткомбінат ім. Ілліча Групи Метінвест передав медикам понад 200 тисяч кубометрів кисню.