Вопреки беспрецедентно жестким условиям Антимонопольного комитета, "Метинвест" будет развивать предприятия Покровской угольной группы.

В октябре прошлого года было получено разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение ШУ "Покровское" и Свято-Варваринской обогатительной фабрики. При этом АМКУ обязал "Метинвест" 10% продукции на свободный рынок.

Ранее в компании отмечали, что Шахтоуправление "Покровское" в составе группы "Метинвест" будет вынуждено продавать уголь третьим лицам себе в убыток.

Несмотря на все препятствия, компания приняла решение увеличить инвестиции в развитие ШУ "Покровское". В 2020 году объемы добычи рядового угля Покровской угольной группы составили 6,2 млн тонн, что на 55% больше, чем в 2018 году. Это произошло благодаря инвестициям "Метинвеста".

В частности, был закуплен новый проходческий комбайн П-315, который был специально сконструирован под параметры покровских горизонтов, а также приобретено несколько новых очистных комбайнов польского и чешского производства. В целях повышения безопасности в шахтах были приобретены 2 немецких дегазационных станка и 10 буровых.

Напомним, сегодня на финальной стадии строительства находится угольный блок №11 с запасами угля в 33,8 млн тонн. Его запуск даст возможность вывести из эксплуатации часть отработанных и менее рентабельных мощностей на блоке №10. Для этого в его разработку необходимо инвестировать еще 4 млрд гривен.

Поэтому "Метинвест" как полноправный собственник готов вложить необходимые средства, поскольку это даст возможность поднять добычу до 8,3 млн тонн в год, а впоследствии и полностью обеспечить свои потребности в коксующемся угле для производства чугуна.